Молодая орловская мама получила тюремный срок за истязание над ребенком

Четыре с половиной года общего режима.

Заводской районный суд приговорил молодую мать к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как ранее сообщал «Орелград», летом прошлого года прокуратура начала проверку по факту публикации в интернете видео, где молодая мать бросает своего ребенка на пол с высоты около метра. На кадрах было видно, как девушка вытаскивает плачущего сына из кроватки и, держа за руки, трясет над полом. После этого она поднимала его и отпускала руки. Ребенок падал и плакал еще сильнее.

«Следствием и судом установлено, что что осужденная с ноября 2020 года по июнь 2021 года проживала со своим малолетним ребенком на съёмных квартирах, расположенных в многоквартирных домах на территории Заводского района города Орла. Женщина систематически, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения, наносила своему ребенку побои, совершала в отношении него иные насильственные действия, причиняя ему тем самым физические страдания, чем подвергала его истязанию, кроме того, она ненадлежаще исполняла обязанности по его воспитанию», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Отметим, что судили 22-летнюю мать по статьям «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

ИА «Орелград»