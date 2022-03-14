Орловскому боксеру Денису Бойцову провели сложнейшую операцию на черепе

Операция планировалась еще в августе прошлого года, но была отложена из-за проблем с документами и заболеванием коронавирусом.

Боксер Денис Бойцов размещен в лучшем реабилитационном центре России, где перенес сложную высокотехнологичную операцию на черепе. Об этом сообщил Владимир Круглый, сенатор Совета Федерации от Орловской области.

В августе прошлого года спортсмена перевезли из Германии в Россию и отдали родителям. Однако, на том этапе операция была невозможна из-за проблем с документами. Кроме того, позже боксер переболел в легкой форме коронавирусом.

По словам Владимира Круглого, все медицинские процедуры удалось организовать бесплатно, за бюджетный счет. Операция была направлена на закрытие обширного дефекта костей черепа с удалением костных фрагментов после трепанаций и прошла успешно.

«Врачам центра предстояло решить несколько важных для дальнейшей судьбы пациента вопросов по тактике дальнейшего лечения и реабилитации. За время пребывания в стационаре отмечается некоторая положительная динамика, оценить её будет возможно несколько позже. Возможно, потребуются повторные курсы реабилитации по разным направлениям. Наша команда будет и впредь помогать семье боксёра и держать в курсе происходящего», — заявил сенатор.

Напомним, в 2015 году уроженец Орла был обнаружен в берлинском метро, на путях между станциями Bismarckstrasse и Wilmersdorfer Strasse. В больнице у него диагностировали тяжёлую травму головы и, вследствие начавшегося отёка мозга, приняли решение ввести его в состояние искусственной комы. Жена боксера сообщала об смс с угрозами, которые начали приходить Денису после разрыва отношений с промоутером Вальдемаром Клюхом.

ИА «Орелград»