Открытый диалог с молодежью

14 марта 2022 года состоялись две встречи студентов среднерусского института управления РАНХ и ГС и Сергея Кутенёва, председателя комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту областного Совета народных депутатов.

Мероприятие длилось несколько часов, в нем приняли участие более 70 студентов. Молодежь задавала различные вопросы на злободневные темы: о ситуации на Украине, о введенных санкциях, об экономической ситуации в нашем регионе и стране в целом, а также о мерах поддержки для бизнеса и импортозамещении.

«Одной из важных задач на всех уровнях – от семьи до органов государственной власти — является налаживание и ведение конструктивного диалога с молодежью, понимание их интересов, проблем и стремлений, а также поиск путей и способов передачи ценностей и идеалов предыдущих поколений. Открытый диалог позволяет понять мысли и переживания молодых людей, благотворно влияет на формирование правильного понимания целей и задач, стоящих нашей страной в современных реалиях», рассказывает Сергея Кутенёв, председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту областного Совета народных депутатов.

Одним из обсуждаемых вопросов, который студенты подняли на встрече – это сокращение рабочих мест и увольнение сотрудников.

Сергей Кутенёв прокомментировал следующее: «Многие компании временно закрыли своё производство, но полный уход с рынка им не выгоден, так как влечет безвозвратную потерю вложенных инвестиций. Большая часть из них сохранит рабочие места и заработные платы сотрудников, чтобы быстро вернуться на рынок. При полном уходе с рынка некоторых компаний скорее всего последует решение о национализации данных предприятий для сохранения занятости населения. В условиях дефицита кадров на многих производственных предприятиях, вызванного пандемией коронавируса, уход крупных корпораций приведет к переходу трудовых резервов на эти рабочие места».

Будем надеяться, что подобного рода встречи в нашем регионе будут проходить регулярно.