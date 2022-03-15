Пожилой водитель сбил дорожный знак напротив входа в УМВД Орловской области

Водитель «восьмерки» потерял управление автомобилем.

Сегодня днем на улице Тургенева пожилой водитель врезался в дорожный знак. Это произошло около магазина «Галерея напитков», напротив входа в областное УМВД.

По сообщению очевидца, водитель «восьмерки» потерял управление и вылетел с проезжей части. Происшествие обошлось без пострадавших — в салоне не было пассажиров, других участников ДТП также не наблюдалось.

Сам же водитель автомобиля, очевидно не получивший телесных повреждений, эмоционально доносил до сотрудников ГИБДД свою версию произошедшего.

ИА «Орелград», фото «Инцидент. Орел»