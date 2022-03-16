Более 2500 запрещенных предметов нашли в орловских судах

Запрещенные предметы в суды пытались тайком пронести посетители.

В минувшем году в Орловской области судебные приставы выявили более 2500 запрещенных предметов при осуществлении пропускного режима в судах региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Речь идет о работе сотрудников по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС). Согласно приведенным данным, всего в 2021 году приставы из указанного отдела пресекли попытки проноса в здания судов 48 единиц огнестрельного оружия, 278 боеприпасов, 303 единицы газового и травматического оружия, 102 электрошоковых устройств и 1784 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

«Осуществление осмотра лиц, прибывающих в здания судов, а также осмотр имеющихся при них вещей, является обязанностью судебного пристава по ОУПДС, — пояснили в пресс-службе УФССП. — Поводами для этого могут быть как сигнал металлодетектора, так и возникшее у судебного пристава основание полагать возможное наличие у гражданина запрещенных предметов».

Отметим, что в Орловской области приставы охраняют здание регионального арбитражного суда, областного суда, а также 48 судебных участков мировых судей. Как заверили в управлении ФССП, запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд пронесены не были. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов в прошлом году также не было допущено.

«Кроме того, за 2021 год судебные приставы по ОУПДС выявили 98 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда, обеспечили безопасность 53 958 судебных заседаний, исполнили 1400 принудительных приводов по постановлениям судей, — перечислили в управлении. — По постановлениям судебных приставов-исполнителей доставили 2512 человек, выявили и пресекли 951 административное правонарушение».

ИА «Орелград»