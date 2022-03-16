Орел получит 660 миллионов на расселение аварийных домов

Фонд ЖКХ одобрил заявку региона на финансирование адресной программы.

Как сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», одобрена заявка, поданная Орловской областью. Как уже рассказывал «Орелград», регион просил о предоставлении федеральной финансовой поддержки для реализации адресной областной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Эта заявку, наряду с заявками Иркутской области и Забайкальского края, рассмотрели и одобрили члены правления Фонда ЖКХ.

«Орловская область согласно одобренной заявке на реализацию мероприятий программы 2022-2023 годов получит из средств Фонда ЖКХ 659,89 миллиона рублей, — сообщает департамент внешних коммуникаций. — В порядке софинансирования регион добавит 46,84 миллиона рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 729 человек из 324 жилых помещений общей площадью 11,72 тысячи квадратных метров на территории города Орла».

Для сравнения, Забайкальский край получит из средств Фонда ЖКХ 1,43 миллиарда рублей и добавит в порядке софинансирования 82,36 миллиона. Иркутская область получит 4,64 миллиарда рублей и добавит из своего бюджета 1,01 миллиарда. Таким образом, с учетом принятых правлением решений по указанным трем регионам, Фондом ЖКХ на сегодняшний день одобрено финансирование программ субъектов РФ на общую сумму 316,4 миллиарда рублей. В целом по стране это обеспечит расселение аварийного жилья площадью 7,91 миллиона квадратных метров, в котором проживают 481 023 человека.

Напомним, в рамках данного проекта в регионах расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. Для реализации предыдущих этапов данной программы для Орловской области из средств госкорпорации было запланировано выделение 566,69 миллиона рублей. Софинансирование со стороны региона составило 384,9 миллиона. Средства были направлены на переселение 1387 человек из 606 непригодных для проживания жилых помещений площадью 20,002 тысячи квадратных метров.

ИА «Орелград»