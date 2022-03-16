Орловский фонд капремонта снова попал под прокурорскую проверку

Вчера «Орелград» рассказывал о фейковой информации, распространяемой на сайте Регионального фонда капитального ремонта.
Прокуратура Орловской области объявила о проведении проверки после вчерашнего материала «Орелграда» о жителях Советского района, с удивлением узнавших, что в их доме, якобы прошел капитальный ремонт.
Напомним, согласно информации с сайта фонда капремонта, в доме № 7 по Огородному переулку на протяжении двух лет велись работы, которые окончены в 2020 году. При этом, жильцы не видели и не принимали эти работы, а текущее состояние дома может оценить любой желающий.
«Прокуратурой будет проверено, выделялись ли денежные средства на капитальный ремонт данного дома и каким образом они фактически израсходованы.
При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
ИА «Орелград»
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