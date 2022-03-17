Владислав Гефель стал новым управляющим директором «Орелстроя»

По совместительству Гефель продолжит возглавлять ООО «ОСУ-2».

Владислав Гефель был назначен новым управляющим директором ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой». Такое решение было принято Советом директоров компании. Полномочия Анатолия Репина, ранее занимавшего эту должность, подошли к концу.

Ранее Владислав Гефель был директором ООО «ОСУ-2». Сообщается, что он продолжит занимать эту должность по совместительству. Помимо этого, новый управляющий директор вошел в состав Правления «Орелстроя».

«Для меня лично это большая честь и высокая ответственность – возглавить крупнейшее подразделение одного из ведущих строительных холдингов региона. Уверен, что благодаря нашей профессиональной команде мы справимся с вызовами новой экономической ситуации в строительной индустрии в целом, укрепим доверие нашей растущей клиентской базы и ускорим корпоративное развитие», — заявил Гефель.

Отметим, что Анатолий Репин, ранее бывший управляющим директором «Орелстроя», назначен на должность советника генерального директора ООО «ОДСК» по строительным вопросам.

По данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» занимает первую строчку рейтинга в Орловской области по объемам текущего строительства (99 278 тыс. кв. м жилья) — 29,04% регионального рынка. Застройщик также лидирует по объему вводимого жилья.

ИА «Орелград»