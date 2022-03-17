Житель Орла сознался в убийстве знакомой

Молодой мужчина задушил знакомую в ходе пьяной ссоры.

33-летний житель Орла сознался в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил свою знакомую. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Тело 62-летней женщины было обнаружено во вторник, 15 марта, в квартире дома на улице 1-ая Курская. Смерть сразу квалифицировали как криминальную, поэтому было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«Благодаря грамотно спланированным и проведённым следственным действиям, а также оперативно-розыскным мероприятиям, установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 33-летний знакомый потерпевшей, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что 15 марта 2022 года он в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире у потерпевшей. В ходе возникшей ссоры он нанес женщине удары руками по лицу, после чего задушил ее», — сообщает пресс-служба СК.

В ходе следственных действий на месте убийства задержанный наглядно продемонстрировал как совершил преступление. Запланировано ходатайство в суд об избрании меры заключения в виде заключения под стражу.

ИА «Орелград»