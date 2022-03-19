В Орле хранение семечек проверили на «монополизацию»

Спор двух предприятий дошел до УФАС и арбитражного суда.

Арбитражный суд Орловской области признал решение Орловского УФАС России правомерным. Об этом сообщает пресс-служба регионального антимонопольного органа. В суд обратилась компания «ТД «Черноземье», которая пыталась оспорить решение надзорного органа. История началась в июле 2021 года. Как пояснили в пресс-службе УФАС, «Черноземье» обратилось в это ведомство с жалобой на действия компании «АПК «Юность». Заявитель указал на навязывание невыгодных условий и увеличением стоимости услуг по хранению и отгрузке зерна при заключении договоров хранения. В данном случае под зерном понимались семена подсолнечника, иными словами – семечки.

Заявитель дополнительно указал и на то, что его деловой партнер в пределах одного элеватора на один и тот же объем хранения устанавливает различные тарифы на услуги отгрузки и хранения. По мнению заявителя, «Юность» является хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующие положение. Следовательно, его действия могут свидетельствовать о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В свою очередь, «монополизм» может повлечь за собой недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

«В рамках рассмотрения заявления Орловским УФАС России установлено, что «АПК «Юность» не занимает доминирующего положения на рынке оказания услуг по хранению зерна за 2020 сельскохозяйственный год на территории Орловской области, — говорится в сообщении ведомства. — Доля «АПК «Юность» на анализируемом товарном рынке составила менее 1 процента».

Соответственно, на компанию с такой долей рынка не распространяются положения закона о защите конкуренции, связанные с доминированием. Поэтому заявителю было отказано в возбуждении дела против «Юности». «Черноземье» не согласилось с решением УФАС и обжаловало его в судебном порядке. Арбитраж в первой инстанции требования компании не удовлетворил, тем самым поддержав позицию антимонопольного органа.

ИА «Орелград»