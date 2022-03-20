Мэрия частично оплатит работу дачных маршрутов в Орле

Власти готовы предоставить перевозчикам субсидии из бюджета.

Администрация города Орла утвердила порядок предоставления из муниципального бюджета транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей к садово-дачным массивам. Действие документа рассчитано только на 2022 год. Из него следует, что решение о предоставлении субсидий принято «в целях содействия в обеспечении проезда до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, создания условий для массового отдыха граждан в летний период, расширения рынка местной сельскохозяйственной продукции».

Впрочем, данный механизм поддержки перевозчиков действует в Орле уже много лет. Дачные маршруты традиционно считаются нерентабельными, поэтому они не пользуются повышенным спросом со стороны самих перевозчиков. Но и оставить людей без возможности добраться до дач власти не могут. Поэтому механизм субсидирования предусматривает возмещение т транспортным организациям части понесенных ими затрат. Кстати, в бюджете города на 2022 год предусмотрена целевая статья.

Размер субсидии будет определяться индивидуально по каждому маршруту по специально разработанной формуле, учитывающей величину бюджетного обеспечения одного машино-километра работы автобуса на дачном маршруте и фактический объем работы перевозчика. Цифры для расчета власти частично будут брать из отчетов о перевезенных пассажирах, которые перевозчики должны предоставлять мэрии. «Представление недостоверных сведений, повлекших неправомерную выплату субсидии, нецелевое использование субсидии транспортной организацией влекут применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации», — предупреждает документ.

Добавим, что предоставление субсидии предусмотрено для тех перевозчиков, которые заключат с мэрией специальное соглашение. Оно станет для властей определенной гарантией того, что дачные маршруты будут обслуживаться. Кроме того, с ними должны быть заключены муниципальные контракты на обслуживание сезонных маршрутов. Чиновники обещают строго следить за выполнением расписания перевозок, а также за тем, чтобы перевозчики не отказывали пассажирам-льготникам.

ИА «Орелград»