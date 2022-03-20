Приставы взыскали около 3 млн рублей зарплаты для мукомолов

Крупную сумму своим бывшим работникам задолжало мукомольное предприятие.

В Орловской области судебные приставы-исполнители помогли работникам одного из предприятий получить честно заработанные деньги. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, речь идет об организации, специализирующейся на производстве муки из зерна. Некоторое время назад она привлекла внимание правоохранительных органов. Делом занимались и приставы, поскольку предприятие задолжало теперь уже бывшим своим работникам 2,929 миллиона рублей зарплаты.

В УФССП пояснили, что задолженность сложилась перед 25 экс-сотрудниками. Учитывая социальную значимость вопроса, исполнительные производства о взыскании задолженности по зарплате находились в Межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам. Предприятию было дано время на добровольное погашение долга. Однако организация долги не погасила, а сама ушла в процедуру конкурсного производства.

«Судебный пристав-исполнитель принял меры по обращению взыскания на денежные средства на счете предприятия-должника, находящегося в процедуре конкурсного производства, — раскрыли некоторые и детали в УФССП. — По факту невыплаты заработной платы была проведена процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. По результатам проверки материалы были направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области. В результате принятых мер работникам предприятия была выплачена задолженность по заработной плате в полном объеме».

В ведомстве добавили, что всего за период принудительного исполнения судебных решений в отношении данной организации в пользу бывших работников орловскими судебными приставами взыскано уже свыше 10 миллионов рублей задолженности по заработной плате.

ИА «Орелград»