Чиновники орловского депздрава рассказали свою версию дела о просроченных лекарствах

На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Чиновники областного департамента опубликовали свою версию событий, повлекших возбуждение уголовного дела по статье «халатность» по факту нарушения прав инвалидов, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарствами.

Ранее «Орелград» сообщал, что по версии прокуратуры, чиновники не выполняли надлежавшим образом обязанности по организации проведения закупок лекарств. Из-за этого граждане, имеющие право на бесплатные лекарственные препараты, не могли своевременно получить жизненно необходимые им лекарства.

Более того, на хранении в ГУП «Орелфармация» и в аптечных организациях на территории региона были выявлены товарные запасы лекарств, закупленных и поставленных в регион в названный выше период для обеспечения льготной категории граждан, с истекшими сроками годности общей стоимостью более 17,2 млн рублей.

Департамент здравоохранения считает, что это информация не соответствует действительности:

«Приведенная сумма значительно завышена и не соответствует данным инвентаризационного учета. Кроме того, не находит своего подтверждения и вывод, что «в результате граждане, имеющие право на бесплатное лекарственное обеспечение, своевременно не получали жизненно необходимые им препараты». Наличие на хранении группы препаратов с истекшими сроками реализации обусловлено не сокрытием их от льготных категорий пациентов, а тем, что эти лекарства имели адресное предназначение (для конкретных персонифицированных пациентов — пофамильно) и не могли передаваться в свободный оборот и другим лицам.

Статус «истечение срока годности» указанные медикаменты приобрели вследствие своей невостребованности у адресных получателей. Это вызвано объективными причинами: в процессе лечения менялись дозы, корректировались схемы лечения, пациенты переводились на иную лекарственную терапию, пациенты уходили из жизни. Возврат и перераспределение в пользу других пациентов не представлялся возможным ввиду отсутствия потребности у других пациентов. Вместе с тем информация о наличии указанных невостребованных препаратов регулярно передавалась и передается в Министерство здравоохранения РФ».

ИА «Орелград»