ОДСК и МТС реализовали совместный проект в области безопасности данных

Проект коснётся резервного «облачного» копирования информации

«Объединенная домостроительная корпорация» (ОДСК) совместно с МТС реализовала совместный проект, гарантирующий безопасность всем данным компании. Новый сервис облачного резервного копирования позволяет избежать потери данных в случае аварий, хакерских атак и иных непредвиденных ситуаций.

«Наш холдинг объединяет несколько крупных предприятий, проектный институт и другие организации, при этом мы активно развиваем онлайн-бизнес и интернет-продажи в нескольких регионах Черноземья. Сейчас у нас в работе более 9 строительных площадок, среди которых жилищные комплексы и социальные объекты. Поэтому мы особенно заинтересованы в цифровых решениях, которые помогают сохранить наши данные и тем самым повышают устойчивость бизнес-процессов», – рассказал руководитель информационных технологий ООО «ОДСК» Денис Сысоев.

«Проблемы с собственным сервером, аварии, а также атаки киберпреступников грозят компаниям потерей доступа к корпоративным данным. Сервис резервного копирования позволяет быстро восстановить информацию. Затраты на такое облачное решение гораздо меньше возможных убытков, которые может понести бизнес в непредвиденной ситуации. Важность перехода в российские облака сегодня признают предприятия, государственные органы, ритейл и даже небольшие стартапы. В целом облачные решения позволяет бизнесу уйти от серьезных капиталовложений и покупки «железа»», – пояснил директор филиала МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

ИА «Орелград»