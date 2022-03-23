Под Орлом искали пьяных водителей, а поймали пешеходов

В Ливнах полиция подвела итоги профилактического рейда «Нетрезвый водитель».

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Ливенский» подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». С краткой версией этого отчета можно ознакомиться на сайте регионального управления ГИБДД. Согласно ему, рейд проводился в период с 25 февраля по 11 марта. Это было профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями в состоянии опьянения.

В результате в ходе рейда было составлено восемь протоколов по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, то есть за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Иными словами, восемь водителей впервые попались полицейским пьяными за рулем. Кроме того, три водителя, и также впервые, отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В подобном случае водитель автоматически признается пьяным.

Этим улов «нетрезвых» граждан и ограничился. В то же время, как сообщает УГИБДД, в ходе указанного профилактического мероприятия сотрудники ливенской ДПС в целом выявили 353 административных правонарушения. Причем в 88 случаях протоколы были составлены по статье 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения). В 22 случаях на водителей завели административные дела за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Также было зафиксировано 41 нарушение требований к перевозке детей и два факта незаконного выезда на встречную полосу. В руки полиции попались и четыре гражданина, севшие за руль, не имея действующих водительских прав.

ИА «Орелград»