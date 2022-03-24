Территорию вокруг «Металлурга» озеленят за 86 миллионов

Поиском подрядчика занимаются городские власти.

Извещение о проведении конкурса издала администрация города Орла. Победитель торгов получит право на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к МАУК «КДЦ «Металлург» в областном центре. Начальная цена контракта установлена властями в размере 82,695 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, работы выполняются материалами, силами и средствами подрядчика в объеме, предусмотренном сметной документацией. А качество выполняемых работ должно соответствовать всем нормам строительных правил и ГОСТов.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, в том числе проводить любые измерения, испытания и отборы образцов. Подрядчик обязан разработать и согласовать с ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ. «Ремонт подлежит выполнить без перерывов движения транспорта, в соответствии со схемой организации движения и ограждения места производства работ», — отмечено в конкурсной документации.

Сами работы будут сконцентрированы на зеленых насаждениях, произрастающих вокруг КДЦ «Металлург». В частности, контрактом предусмотрен снос деревьев, причем валка деревьев должна производиться на основании разрешительных документов, выданных комиссией по зеленым насаждениям при территориальном управлении районов администрации города Орла. Вероятно, для этого придется периодически отключать электроэнергию и ограничивать движение автотранспорта, ведь снос деревьев обычно производится с использованием спецтехники – автовышки, автокрана, погрузчика и др.

Также контрактом предусмотрена обрезка крон деревьев под естественный вид, для чего будет применяться телескопическая вышка. Территория вокруг «Металлурга» должна быть очищена и от «мелколесья». В данном случае работы будут представлять собой спиливание и вырубку поросли вокруг деревьев, вырубку одиночных кустарников и самосевов, диаметр которых у основания не превышает 8 мм, а также вырубку сплошных зарослей кустарников и порослевки. Высота срезов не должна превышать 50 мм. Контрактом предусмотрена и посадка деревьев, кустарников и рассады многолетних цветов.

ИА «Орелград»