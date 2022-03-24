Затраты на воспроизводство орловских лесов сократились

Данные о лесах и работах по их восстановлению огласили статистики.

Орелстат обнародовал аналитические данные о состоянии лесов Орловской области, а также о работах по их содержанию, использованию и восстановлению. Из отчета статистиков видно, что затраты на леса в минувшем году несколько сократились. Например, в 2020 году в регионе на искусственное лесовосстановление было потрачено 1,149 миллиона рублей, а в 2021-м – 1,115 миллиона. Расходы на уход за лесами в минувшем году составили всего 912,1 тысячи рублей, тогда как годом ранее на эти же цели было потрачено 2,232 миллиона рублей. Прочие мероприятия по воспроизводству лесов в 2020 году были оплачены на 1,383 миллиона рублей, в 2021-м – на 1,164 миллиона.

В целом в Орловской области общая площадь лесных земель статистиками оценивается в 209,5 тысячи га. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в 2020 году охватили площадь 170,4 га, в 2021 году – 109,6 га. В позапрошлом году было создано лесных культур на вырубках площадью 10,1 га, в 2021 году – 4,6 га. Кроме того, посадка сеянцев, саженцев и черенков лесных растений в 2020 году заняла 56,2 га, в 2021-м – 58,2 га. Семена лесных растений были высеяны на площади 6,9 и 10,8 га по годам соответственно.

Добавим, что за соблюдением законодательства о лесах внимательно следит Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Буквально на днях суд удовлетворил один из исков этого ведомства об устранении нарушений законодательства о пожарной и санитарной безопасности в лесах. Иск был подан по итогам проверки соблюдения законодательства в сфере использования лесного участка для заготовки древесины.

«Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Гост-Тара» на основании заключенного с управлением лесами Орловской области договора купли-продажи лесных насаждений в границах Урицкого участкового лесничества КУ ОО «Орловское лесничество» проводилась рубка лесных насаждений для заготовки древесины, — сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры Орловской области. — В нарушение установленных правил пожарной и санитарной безопасности в лесах хозяйствующим субъектом не приняты своевременные меры по очистке лесосек от порубочных остатков».

В результате лесной участок, в границах которого проводилась заготовка древесины, оказался захламленным порубочными остатками. А это, по мнению прокуратуры, создавало риски возникновения лесных пожаров. Суд обязал указанную выше компанию обеспечить очистку лесного участка от порубочных остатков. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»