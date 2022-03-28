Клыков: Орловская область отгрузила товаров собственного производства на 183,6 млрд рублей

Губернатор отчитался перед региональным парламентом за 2021 года.

За прошедший, 2021 год, Орловская область отгрузила товаров собственного производства на 183,6 млрд рублей, что составило 123,3 % к 2020 году. Об этом в пятницу сообщил губернатор Андрей Клычков во время своего отчета перед депутатами облсовета.

Также глава региона отметил, что индекс промышленного производства составил 111,6 % к предыдущему году. Среди 18 регионов ЦФО Орловская область по данному показателю заняла 4-е место, а в России – 15-е место.

«Позитивные результаты получены, в том числе за счёт стимулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне, разработке новых механизмов господдержки промышленного сектора, активной работы по реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», — цитирует Клычков пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»