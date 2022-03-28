Орел стал аутсайдером регионального рейтинга конкуренции

Областной центр занял только 25-е место в области из 27-ми возможных.

Как сообщила пресс-служба губернатора, департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области представил доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона в 2021 году. В основе лежат результаты мониторинга деятельности 73 хозяйствующих субъектов, 741 потребителя, статистическая и аналитическая информация органов государственной власти. Авторы документа также составили рейтинг муниципальных образований по уровню содействия развитию конкуренции на основе регионального стандарта в 2021 году.

Для формирования рейтинга были использованы сведения, представленные органами местного самоуправления, а также размещенные в свободном доступе на официальных сайтах муниципальных образований. Первое место в нем занял Колпнянский район, набравший наивысший средний балл. В тройку лучших также вошли Кромской район и город Ливны. Город Орел занял в рейтинге далекое 25-е место, став одним из трех аутсайдеров. Областной центр обошел только Новодеревеньковский и Глазуновский районы.

Отметим, что в целом в Орловской области насчитывается 267 муниципальных образований, в том числе три городских округа (Орел, Ливны и Мценск), 24 муниципальных района, 17 городских поселений и 223 сельских поселения. За время реализации регионального «Стандарта по развитию конкуренции» было подписано 27 соглашений по его внедрению на местном уровне, то есть соглашения заключены со всеми муниципалитетами. Сторонами этих договоренностей выступили департамент экономического развития и администрации районов и городов.

Что касается рейтинга, то он был сформирован на основании результатов комплексной оценки различных показателей, достигнутых муниципальными образованиями в 2021 году. В учет брался прирост объема инвестиций на душу населения, увеличение количества представителей малого и среднего бизнеса, среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков при госзакупках, наличие «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции со значениями целевых показателей по каждому рынку и другое.

Анализируя уровень достигнутых показателей и в целом результаты оценки, авторы доклада отмечают: суммарное значение баллов комплексной оценки по итогам 2021 года составило 12,8, что на треть выше аналогичного показателя 2020 года. Результаты рейтинга размещены в открытом доступе на странице департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

ИА «Орелград»