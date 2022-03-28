Портал «Орлец» заблокирован по требованию Генпрокуратуры

Сайт исключен из поисковой выдачи и заблокирован.

Ссылаясь на требование Генпрокуратуры, Роспотребнадзор заблокировал популярный интернет-портал «Орлец». Также под запретом оказалось соответствующее ВК-сообщество.

Вероятной причиной блокировки являются статьи антивоенной направленности, нарушающие российское законодательство.

«Орлец», не имевший статуса официального СМИ, был известен публикацией инсайдерской информации, в том числе — о коррупции орловских чиновников и фальсификации выборов. После начала спецоперации России на территории Украины портал переключился на федеральную тематику с позицией, близкой к про-украинской.

В телеграмм-канале «Орлец» была опубликована информация о том, что администрация сайта продолжит свою деятельность, рассчитывая на аудиторию, которая использует VPN для обхода блокировок.

ИА «Орелград»