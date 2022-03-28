Здание железнодорожного вокзала в Орле сохранят

Исторический памятник успешно прошел государственную экспертизу.

Трио экспертов выдало положительное заключение на комплект научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожного вокзала». Сама документация была разработана компанией «Даргель» в 2021 году. Государственная историко-культурная экспертиза потребовалась потому, что здание железнодорожного вокзала в Орле имеет особый статус. Оно состоит на государственной охране в соответствии с решением малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов, принятым еще в 1993 году.

А в 2017 году приказом Министерства культуры РФ вокзал был зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Он значится в реестре как памятник градостроительства и архитектуры, созданный в 1950-1954 годы. Авторами проекта, представленного на экспертизу, в декабре 2021 года в три этапа было выполнено инженерно-техническое обследование здания вокзала. По его результатам общее состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов было признано удовлетворительным.

При этом актами были зафиксированы дефекты, которые предстоит устранить, например, трещины, сколы и утраты отдельных плит цоколя. Отметим, что эксперты фактически дали добро на работы по проекту у «Адаптация вокзального комплекса Орел для использования маломобильными группами населения», затеянному Московской региональной дирекцией железнодорожных вокзалов. Эксперты пришли к выводу, что запланированные работы не повредят охраняемые государством элементы объекта культурного наследия

Согласно историческим сведениям, железнодорожный район, в прошлом Заокский, возник из слободы на правом берегу Оки. Первые поселения в Заокской части Орла появились в середине XVII века, когда угроза нашествия крымских и ногайских татар начала спадать. По государственной надворной переписи 1678 года за Окой насчитывалось 12 семей. К концу XVIII века Заокская часть города значительно выросла, но здесь оставался жить простой люд, обслуживавший пристань с ее огромными по тем временам складами и речной флотилией. Орловская пристань неоднократно разрушалась наводнениями, особенно сильно она была разрушена в 1868 году и практически прекратила свое существование.

После этого вся торговля и перевозка материалов и товаров легла на железнодорожный транспорт, так как в этом же году по территории Заокской части были проведены железные дороги. 29 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР эта территория Заокской части города была названа Железнодорожным районом. Ансамбль железнодорожного вокзала является уникальным в своем роде архитектурным сооружением, состоящим из двух отдельных комплексов зданий, соединенных подземным переходом.

Основное здание было построено в 1949-1950 годах по уникальному проекту архитектора С.А. Мхитаряна в стиле русского классицизма. При детальном анализе планировки здания в нем угадываются сохраненные черты старого вокзала. В СССР Орловский железнодорожный вокзал считался одним из самых красивых в стране. В витражах больших окон запечатлены знаменитые орловцы: Тургенев, Бунин, Фет, Андреев и Пришвин. Здание терминала построено в европейском стиле. 5 августа 1958 года, в День города, в центре терминала вокзала были установлены башенные часы. Работы были выполнены СУ-330 и Орловским часовым заводом «Янтарь» по проекту архитектора О.В. Левитского. Часы исполняют мелодию из 1-й симфонии орловского композитора В.С. Калинникова.

Эксперты также отмечают, что основное здание вокзала расположено островным способом и отделено от первого подъездными путями и широкими двусторонними перронами. Сообщение между зданиями вокзального комплекса ними осуществляется через подземные туннели. Здание скомпоновано в виде прямоугольного двухэтажного объема. Современное использование соответствует его историческому назначению.

ИА «Орелград»