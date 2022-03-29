Орловцы вложили полмиллиарда рублей в «финансовые пирамиды»

В прокуратуре назвали ущерб от деятельности финансовых аферистов.

Информация о борьбе с «финансовыми пирамидами» прозвучала на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона, которое прошло под председательством прокурора Орловской области проведено Алексея Тимошина. В нем приняли участие начальник УФСБ Вячеслав Князьков, начальник УМВД Юрий Савенков, руководитель регионального СУ СК России Петр Юдин, глава УФСИН Владимир Волосевич и другие.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, участники обсудили работу правоохранительных органов, в том числе по расследованию имущественных преступлений. Было отмечено, что особо актуальной является необходимость пресечения деятельности «финансовых пирамид». «Ненадлежащая работа оперативных служб, несвоевременное пресечение таких преступлений влечет за собой причинение существенного ущерба большому количеству граждан и, как правило, невозможность возмещения ущерба потерпевшим», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Орловской области.

На совещании прозвучали такие данные: за 2021 год сумма ущерба, причиненного преступлениями рассматриваемой сферы, составила 554 миллиона рублей. При этом сумма возмещенного ущерба составила 266 миллионов рублей, или всего лишь 48 процентов от общего размера ущерба. То есть более полвины средств доверчивых вкладчиков аферисты все-таки присвоили себе. «В связи с непринятием мер по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, по уголовным делам, находящимся в производстве органов предварительного расследования прокурорами внесено семь представлений и шесть требований, которые признаны обоснованными, — сообщает прокуратура региона. — Приняты меры к устранению нарушений, должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности».

Напомним, в эти дни в Железнодорожном районном суде города Орла слушается уголовное дело в отношении сотрудников кредитного потребительского кооператива «Финанс Инвест». На скамье подсудимых оказались Светлана Иванова, Дарья Ласточкина и Денис Поповкин. Их обвиняют в хищении денежных средств граждан в особо крупном размере путем обмана. «Потерпевшими по данному уголовному делу признаны 623 гражданина из различных регионов РФ, по делу заявлено 48 свидетелей, обвинительное заключение изложено почти на семи тысячах страниц, материалы уголовного дела составляют 206 следственных томов», — рассказали ранее в пресс-службе районного суда.

В настоящий момент в судебном процессе объявлен перерыв. Последнее на данный момент заседание состоялось 21 марта, новое назначено на 20 апреля. Уголовное дело находится в производстве председателя Железнодорожного районного суда Валентины Блохиной. Учитывая объем материалов дела, понятно, что слушания растянутся надолго.

По версии следствия, в период 2016-2019 годов указанная организация «работала» на территории восьми регионов, включая Орловскую область. КПК заманивал клиентов обещаниями высоких процентов со сделанных ими вкладов. По оценкам правоохранителей, клиенты были обмануты на 291 миллион рублей. Сообщалось также, что на имущество обвиняемых стоимостью более 162 миллионов рублей наложен арест. Ранее УМВД сообщило, что в Орловской области также осуществляется оперативное сопровождение 42 преступлений, имеющих признаки «финансовой пирамиды», в отношении руководства КПК «Сберфонд Аврора» и председателя «Сберегательный союз».

ИА «Ореград»