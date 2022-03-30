Курганский трансформаторный завод получил в Орле «черную метку»

Орловские антимонопольщики внесли его в реестр недобросовестных поставщиков.

В Орле арбитражный суд подтвердил законность включения ООО «Производственное объединение «Курганский трансформаторный завод» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба Орловского УФАС России. В ведомстве уточнили, что компания была включена в «черный список» по заявлению, поступившему от АО «Орелоблэнерго». Последнее представило доказательства того, что курганский завод уклонился от заключения договора по итогам проведенных торгов.

Как следует из судебных материалов, извещение об их проведении было издано в июле прошлого года. «Орелоблэнерго» объявило электронный аукцион на поставку реклоузеров для Змиевского МФ. На участие были поданы только две заявки, причем одна из них была признана несоответствующей требованиям документации. Поскольку осталась только одна заявка, аукцион признали несостоявшимся, но закупочная комиссия приняла решение заключить контракт с единственным участником закупки.

В августе 2021-го проект договора на поставку реклоузеров был направлен курганскому заводу для подписания. Однако в ответ на это предложение завод направил заказчику два уведомления об увеличении стоимости реклоузеров в связи с увеличением их рыночной стоимости, а также об отказе от заключения договора поставки в случае отклонения заказчиком предложения об увеличения цены договора.

«Орелоблэнерго» отказалось заключать контракт на новых условиях и по повышенной цене, а материалы направило в Орловское УФАС. Антимонопольщики рассмотрели их и пришли к выводу, что завод уклонился от заключения договора на поставку реклоузеров на условиях. Предусмотренных аукционом. В связи с этим было принято решение о включении завода в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Полагая, что заключение УФАС по Орловской области незаконно, завод обратился в арбитражный суд. Однако суд отказал ему в удовлетворении требований. Завод так и не представил доказательств того, что неподписание договора произошло в результате обстоятельств, которые не зависели от него самого. Таким образом, при отсутствии объективных препятствий для такого подписания Орловское УФАС правомерно квалифицировало действия завода как уклонение от подписания договора. Заключение антимонопольной службы признано законным и обоснованным.

ИА «Орелград»