В Орле разработали план по укреплению межнационального мира

Документ предусматривает укрепление и общероссийской гражданской идентичности.

План мероприятий по укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактике межнациональных конфликтов на 2022-2025 годы утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Документ принят в целях обеспечения стабильной социально-политической обстановки, гармонизации межнациональных отношений на основе ценностей многонационального российского общества. Также он призван обеспечить равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям.

Мероприятия предусматривают и социальную и культурную адаптацию иностранных граждан на территории города Орла. План насчитывает более полусотни пунктов. Прежде всего, в Орле будет налажен мониторинг обращений о фактах нарушения принципа равенства граждан, в том числе получивших освещение в СМИ. Планом предусмотрено укрепление общероссийской гражданской идентичности, обеспечение межнационального мира и согласия за счет проведения, в том числе, торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным датам в истории народов России.

Это будут мероприятия, посвященные Международному дню родного языка, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства и Дню Конституции. Документ предполагает дальнейшую поддержку развития народных художественных промыслов, популяризацию русской культуры, традиций и гостеприимства. Особое внимание будет уделено мониторингу состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Орла, в том числе раннего предупреждения межнациональных конфликтов среди обучающихся. Напомним, в Орле учится много иностранных студентов.

В рамках программы ежегодно будут проводиться месячники по формированию антиэкстремистского поведения среди подростков, распространению среди молодежи идеалов отрицания конфликтов на национальной и религиозной почве. В школах города продолжится практика проведения встреч и бесед с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области и другими работниками правоохранительных органов. В ходе таких встреч ученикам рассказывают об уголовной и административной ответственности за националистические и экстремистские проявления.

Также запланировано проведение обучающих семинаров и тренингов по формированию установок толерантного сознания и профилактике экстремизма в молодежной среде. Их участниками станут учителя и руководители школ. Другие мероприятия должны будут исключить доступ учащихся к информационным ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию террористической и экстремистской направленности, а также пропагандирующим суицидальное поведение детей и подростков. Пройдет в Орле и сверка книжного фонда Централизованной библиотечной системы города Орла, библиотек учреждений культуры и школ искусств, общеобразовательных учреждений с регулярно пополняемым федеральным списком экстремистских материалов.

ИА «Орелград»