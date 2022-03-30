В Орловской области нашлись шесть без вести пропавших граждан

30.3.2022 | 6:00 Закон и порядок, Новости

Силовики региона отчитались о результатах операции «Розыск».

В Орловской области подвели итоги первого этапа межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В нем принимали участие сотрудники нескольких силовых ведомств. Само мероприятие заняло всего двое суток. Оно было направлено на розыск и задержание лиц, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы и уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, а также скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. Искали правоохранители и граждан, которые числятся пропавшими без вести.

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия было проверено 38 адресов, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН. — Установлено и задержано шесть лиц, находящихся в федеральном розыске. Из них один уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, четверо не прибыли для получения предписания для самостоятельного следования в колонию-поселение, один находился в розыске, объявленном полицией».

В свою очередь пресс-служба регионального УМВД сообщила, что за время проведения операции сотрудниками органов внутренних дел было  задержано 11 обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находившихся в федеральном розыске, в том числе четверо — за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Также было установлено местонахождение шести без вести пропавших граждан. Кстати, за весь прошлый год в Орловской области был задержан 191 подозреваемый, скрывшийся  от следствия, дознания и суда. Также было установлено местонахождение 33 граждан из числа  пропавших без вести и идентифицирована личность шести неопознанных трупов.

ИА «Орелград»

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