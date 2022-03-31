Фонд ЖКХ оценил отчет Орловской области

Работа региона признана удовлетворительной, хотя без замечаний не обошлось.

Фонд содействия реформированию ЖКХ рассмотрел годовые отчеты за 2021 год, представленные Кабардино-Балкарской Республикой, Кемеровской областью-Кузбассом, Омской и Орловской областями, а также Ненецким автономным округом. Как уточняет департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, годовые отчеты всех регионов были приняты на заседании правления Фонда. В них содержится информация о ходе реализации мероприятий региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья. Напомним, основная доля финансирования идет по линии Фонда ЖКХ.

Регионы отчитались о расходовании средств, а также о полученных результатах. Как отметили в Фонде ЖКХ, Орловской областью наряду с Кузбассом и Ненецким АО достигнуты целевые показатели реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года. Речь идет о показателях за 2021 год по общей площади, подлежащей расселению, и по численности подлежащих переселению граждан.

«Орловской областью программа переселения осуществлялась в рамках этапов 2020-2021 и 2021-2022 годов, — сообщает Фонд ЖКХ. — Мероприятия этапа 2020-2021 годов завершены в полном объеме в установленный законодательством срок. Орловской областью до 31 декабря 2021 года не обеспечено заключение договоров, исполнение которых позволит обеспечить расселение не менее 90 процентов общей площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной этапом 2021-2022 годов программы переселения».

Ранее Фонд ЖКХ со ссылкой на данные областного правительства сообщал, что в Орловской области с 2019 года расселено 16 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали 1070 человек. На выполнение программных мероприятий из всех источников финансирования было направлено 567 миллионов рублей. В настоящее время на территории области аварийными признаны 225 многоквартирных домов площадью 78,2 тысячи квадратных метров, из которых 137 зданий площадью 46,05 тысячи «квадратов» подлежат расселению в рамках национального проекта. В 2021 году из домов, признанных непригодными для проживания, переехали 780 человек.

ИА «Орелград»