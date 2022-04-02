Под Орлом нашли «замаскированную» свалку

Инспекторы наткнулись на свалку в бурьяне, которым заросло как бы поле.

Очередную нелегальную свалку обнаружили сотрудники Территориального управления Россельхознадзора в Орловской области. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, специалисты провели выездное обследование земельного участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения. Он расположен на территории Труновского сельского поселения Краснозоренского района. Напомним, земли такой категории не должны пустовать, они должны использоваться по прямому назначению. Но в данном случае поле оказалось «диким».

«В ходе обследования было установлено, что часть земельного участка площадью 1,79 га заросла сорной и древесно-кустарниковой растительностью, — рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознаддзора. — Кроме того, в бурьяне инспекторы обнаружили свалку бытовых отходов. Согласно данным из ЕГРН данный земельный участок на праве собственности принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Статус».

На днях ведомство привлекло указанную компанию к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, оштрафовав ее на 200 тысяч рублей. Отметим, что одним из направлений деятельности ТУ Россельхознадзора является предотвращение порчи и уничтожения плодородного слоя почвы. В ведомстве подметили, что нарушения требований действующего законодательства на землях сельскохозяйственного назначения, связанных с порчей плодородного слоя почвы, в основном происходят в результате захламления земель отходами производства и потребления и несанкционированной добычи полезных ископаемых.

Согласно статистике, в прошлом году на территории двух подведомственных управлению регионов, Орловской и Курской областей, всего было выявлено 15 несанкционированных свалок отходов на площади 58 га и 14 несанкционированных карьеров на площади 12,5 га. По итогам проверок к началу текущего года было ликвидировано 9 мест захламления на площади 47,5 га. Остальные свалки охвачены предписаниями.

ИА «Орелград»