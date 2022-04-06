Орловский суд приговорил к реальному сроку водителя-наркомана, из-за которого погиб человек

6.4.2022 | 17:33 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Мужчина, бывший под наркотиками, выехал на «встречку», что привело к гибели человека.

Колпнянский районный суд осудил жителя Брянской области по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

12 августа прошлого года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, ехал на своем ВАЗе в направлении Колпны. Выехав на полосу встречного движения, он врезался в автомобиль, водитель которого скончался.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности водителя автомобиля ВАЗ и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года», — сообщила пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»

 

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