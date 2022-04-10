Орловцу помогли вернуть деньги за сорванный тур в Тунис

Интересы потребителя в суде отстояли сотрудники Роспотребнадзора.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Орловской области, житель региона сам обратился в это ведомство за помощью. Он рассказал, что собирался отправиться в туристическую поездку в Тунис, а именно в город Махдия. Договор с турагентом, компанией «Горячие туры», был заключен еще в январе 2020 года. Сама поездка планировалась в августе-сентябре того же года. Однако, напомним, весной 2020-го в Россию пришла пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Власти федерального и регионального уровня начали вводить различные ограничения.

В числе прочего правительство страны приняло решение о прекращении с 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Под запрет попали и полеты в Тунис. Впрочем, в августе 2020 года между потребителем и тем же турагентом был заключен новый договор – тур был перенесен ровно на один год, но на тех же условиях туристского обслуживания.

Туроператором по этому договору выступила компания «Ворлд Тревел Компани». Однако и к моменту нового путешествия на высшем уровне решение о возобновлении авиасообщения с Тунисом принято не было. Поэтому сорванной оказалась и вторая запланированная поездка. Несостоявшийся турист решил отказаться от новых планов и направил турагенту и туроператору письменные претензии о расторжении договоров, возврате уплаченных по ним деньгам и компенсации морального вреда.

Ему отказали, поэтому он обратился за помощью к специалистам Роспотребнадзора. Последние, в свою очередь, обратились с иском о защите прав потребителей в Орловский районный суд. Требования заявителей были удовлетворены – спорные договоры расторгнуты, а с туроператора в пользу потребителя взыскана уплаченная им сумма в 195 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»