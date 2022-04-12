Орловец, отправивший знакомую в магазин за игрушками, заключен под стражу

Женщине предстояло сбыть пятитысячную фальшивую купюру.

Орловской полиции удалось установить личности местного жителя и его подельницы, которые подозреваются в незаконном обороте фальшивых денежных купюр.

По сообщению пресс-службы УМВД по Орловской области, 25-летний орловец заказал в интернете фальшивую банкноту номиналов в пять тысяч рублей. Далее он попросил свою 37-летнюю знакомую получить посылку на почте и сходить в магазин за детской игрушкой.

Женщина приобрела игрушку, стоимостью тысяча рублей и успешно получила четыре тысячи наличными в качестве сдачи. Незаконно нажитой добычей обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

После того, как злоумышленники были установлены, мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а его сообщницу оставили на свободе под подпиской о невыезде.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, и точку в деле предстоит поставить Советскому районному суду.

ИА «Орелград»