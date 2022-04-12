В Орле дело о хищениях на «Титанике» вернули в прокуратуру

Решение принято в связи с нарушениями в обвинительном заключении.

В Орле Заводской районный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищении 229 миллионов рублей при строительстве крупного многопрофильного медицинского центра при областной больнице. Более известного горожанам как «Титаник». Об этом со ссылкой на документы суда сообщает «Коммерсант». По данным издания, решение принято в связи с нарушениями в обвинительном заключении. Оно напоминает, что обвиняемыми в данном деле выступают экс-руководитель бывшей компании-подрядчика ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов, его бывший заместитель Евгений Морозков и руководитель московского ООО «Стройком» Гагик Будагян.

«По версии орловского управления МВД, они не исполнили в полном объеме обязательства, предусмотренные контрактом от 2012 года, а отраженная в актах выполненных работ стоимость оказалась завышена, — пишет «Коммерсант». — К концу 2014 года на бульваре Победы должно было появиться здание из трех блоков на 11 и 12 этажей вместимостью почти 400 коек, однако оно не построено до сих пор. Завершение строительства намечено на 2024 год».

Уголовное дело было возбуждено в 2015 году, а в суд оно поступило только весной 2021-го. Только господин Селиванов находится в СИЗО, а остальные фигуранты дела остаются на свободе. Как отмечают коллеги, лишь спустя год после начала рассмотрения дела были обнаружены нарушения в обвинительном заключении. «Защита основного обвиняемого считает, что следствие фактически не предъявило обвинение и не установило все обстоятельства дела», — сообщает федеральное издание.

Добавим, что фигурантов обвиняют в крупном мошенничестве – дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы. Как пояснил «Коммерсанту» адвокат Максима Селиванова Алексей Меркулов, дело вернули в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение составлено с нарушениями требований УПК, которые исключают возможность вынесения приговора. В постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого в отношении всех подсудимых отсутствовала резолютивная часть, то есть фактически обвинение предъявлено не было.

«Это серьезное нарушение, — говорит защитник. — Обвинительное заключение не дало ответ на самый главный вопрос следствия — как можно было обмануть заказчика и получить деньги за невыполненные работы».

ИА «Орелград»