«Криминальному» кооперативу не дали просто так уйти в банкротство

Конкурсная процедура в отношении КПК «Финансы Инвест» продлена.

Арбитражный суд Орловской области на своем очередном заседании рассмотрел дело банкротстве кредитного потребительского кооператива «Финанс Инвест». В частности, был заслушан текущий отчет конкурсного управляющего. Из материалов следует, что КПК «Финанс Инвест» обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным. В июне 2020 года кооператив был признан несостоятельным, в отношении него была открыта процедура конкурсного производства. Прошлым летом она была продлена. Однако и этого времени на завершение всех мероприятий не хватило.

Конкурсный управляющий вновь подал ходатайство о продлении процедуры. Он указал, что еще не решен вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности одной из высокопоставленных сотрудниц фирмы, входившей в состав правления. После установления суммы требований конкурсный управляющий предполагает обратиться в суд с ходатайством о приостановлении процедуры до окончания исполнительного производства по взысканию суммы субсидиарной ответственности.

Указанная гражданка фигурирует в материалах уголовного дела, которое сейчас рассматривается в Железнодорожном районном суде города Орла. Она и еще двое сотрудников КПК «Финанс Инвест» обвиняются в хищении денежных средств граждан в особо крупном размере путем обмана, совершенном в составе организованной группы. Как сообщили в пресс-службе суда, потерпевшими по данному уголовному делу признаны 623 человека из различных регионов РФ. По делу заявлено 48 свидетелей, обвинительное заключение изложено почти на семи тысячах страниц, а материалы уголовного дела насчитывают 206 следственных томов.

Оно находится в производстве председателя Железнодорожного районного суда. Слушания стартовали 10 марта 2022 года, судебные заседания было решено проводить два-три раза в неделю. Что касается процедуры банкротства, то арбитражный суд продлил ее до 8 июля 2022 года. Он обязал конкурсного управляющего осуществить мероприятия по завершению конкурсного производства и представить суду и основным участникам дела о банкротстве отчет о результатах.

ИА «Орелград»