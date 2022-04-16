В Орловской области рецидивисты начали воровать посуду

Сразу два похожих судебных процесс завершились в поселке Нарышкино.

Пресс-служба Урицкого районного суда рассказала о двух уголовных процессах, обвинения в которых были в чем-то похожи. Так, в первом случае перед судом предстали двое местных жителей. Их обвинили по ч.3 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище). Как следует из приговора, они забрались в квартиру потерпевшего и похитили оттуда алюминиевую посуду. Добычу затем сдали в пункт приема металлолома.

«Виновные ранее уже были судимы за тяжкое и особо тяжкое преступление, вновь совершили тяжкое преступление против собственности», — уточнили в пресс-службе районного суда. Рецидив преступлений был признан отягчающим вину обстоятельством. Суд назначил каждому подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, у рецидивистов еще есть возможность обжаловать вердикт в апелляционном порядке.

Во втором случае обвинение было предъявлено по той же ч.3 ст.158 УК РФ, но на скамье подсудимых оказался уже один человек. Как следует из приговора, в августе 2021 года он незаконно проник в квартиру потерпевшего, откуда похитил телевизор, холодильник и газовую плиту. Похищенное имущество мужчина затем сбыл с рук. Причиненный потерпевшему ущерб был оценен в 30 тысяч рублей.

Как и в предыдущем случае, виновный ранее уже был судим за преступление против собственности, то есть эта кража стала для него не первой. Учитывая наличие смягчающих (признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления) и отягчающего обстоятельства (рецидив преступлений) суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»