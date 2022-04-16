Воронежский суд решил дело об орловском спаме

Навязчивая телефонная реклама микрозаймов признана ненадлежащей.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, спор по делу о навязчивой рекламе посредством рассылки смс-сообщений дошел до Воронежа. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу микрокредитной компании на решение арбитражного суда Орловской области. Мы уже рассказывали об этом споре. Напомним, что житель Орловской области в прошлом году получил на свой мобильник смс-сообщение, из текста которого следовало, что ему одобрено получение займа.

Поскольку согласия на получение подобной рассылки абонент никому не давал, содержание текста его возмутило. В результате гражданин обратился в УФАС. Антимонопольная служба внимательно изучила смску и обнаружила в ней характерные признаки рекламы. Последняя строго регламентируется федеральным законодательством. В частности, закон запрещает рассылку без согласия абонента.

Рассмотрев возбужденное тогда антимонопольное дело, комиссия УФАС признала микрокредитную компанию рекламораспространителем, нарушившим требования части 1 статьи 18 «Закона о рекламе». Фирме было выдано предписание о прекращении нарушения законодательства, а именно о прекращении указанной рассылки. Однако МКК не согласилась с предписанием антимонопольного органа и обратилась в арбитражный суд Орловской области с требованием признать его незаконным и недействительным.

В первой инстанции областной суд никаких нарушений в действиях орловских антимонопольщиков не усмотрел. Наоборот, арбитраж пришел к тем же выводам о характере спам-рекламы, что и комиссия УФАС. В связи с этим предписание было признано законным и оставлено в силе. В Воронеже микрофинансисты оспаривали уже решение орловского арбитража. Таким образом, они не согласились ни с решением Орловского УФАС, ни с решением орловского суда. Вполне возможно, что не согласятся они и с решением воронежских судей, поскольку воронежский арбитраж своим постановлением в удовлетворении апелляционной жалобы отказал. То есть, на данный момент спорная реклама по-прежнему считается незаконной и ненадлежащей, распространение которой недопустимо.

ИА «Орелград»