Безработный орловец попался на Привокзальной площади с дозой «соли»

По его словам, наркотик был приобретен через «закладку» для личного употребления.

Транспортная полиция изъяла у безработного жителя Орла дозу запрещенного к обороту N-метилэфедрона, чаще называемого «солью». Об этом сообщили в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

44-летний мужчина, которого «взяли» на Привокзальной площади, утверждает, что приобрел вещество бесконтактным способом для личного употребления. Однако, интерес правоохранительных органов он вызвал не случайно. Полицейские имели оперативную информацию о возможной причастности задержанного к незаконному обороту наркотиков.

«При проведении личного досмотра в присутствии понятых у гражданина в правом маленьком кармане джинсов, надетых на нем, был обнаружен и изъят прозрачный полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании содержимым свертка установлено производное наркотического средства N-метилэфедрона общей массой 0,27 грамма», — сообщила в полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение и хранение наркотических средств», а с фигуранта взяли подписку о невыезде.

ИА «Орелград»