Под Орлом 261 населенный пункт изменил статус

В регионе продолжается предобразование Орловского района в округ.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, 261 пригородный населенный пункт уже вошел в Орловский муниципальный округ, по сути, сменив свой статус. Напомним, что еще в позапрошлом году стартовала процедура преобразования Орловского района в округ. В ее рамках происходит укрупнение и объединение муниципальных образований, которые ранее входили в состав района. Это влечет за собой изменение множества регламентов, в том числе уставов этих территорий.

Попутно меняется и их статус по линии различных федеральных ведомств. В частности, налоговыми органами региона совместно с администрациями муниципальных образований проводится работа по внесению изменений в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС). Именно согласно данным этой системы, 261 населенный пункт Орловского района уже вошел в состав Орловского муниципального округа.

В областной налоговой службе напомнили, что ФИАС была создана в соответствии с распоряжением правительства страны еще в 2011 году. Она сменила классификатор адресов КЛАДР, который раньше использовался для систематизации информации об адресах. Информация в ФИАС постоянно актуализируется и дополняется. В случае изменения или аннулирования адреса все ранее внесенные сведения о каждом конкретном адресе сохраняются в системе.

«Главное отличие между этими двумя системами заключается в том, что в ФИАС содержатся официальные наименования и сведения об адресах, планировочной структуре и элементах улично-дорожной сети, которые используют в своей работе органы государственной власти, бюджетные организации и почтовые службы, — рассказали налоговики. — Оператором ФИАС является ФНС России. Предоставление сведений об адресах из ФИАС в электронном виде всем заинтересованным организациям и физическим лицам осуществляется бесплатно. Для получения сведений на бумажном носителе потребуется заплатить пошлину».

ИА «Орелград»