Орловские братья-неудачники получили приговор

Ближайшее будущее обоих мужчин суд связал с пребыванием в колониях.

Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении двоих жителей Колпнянского района, связанных родственными узами. В пресс-службе суда пояснили, что они являются братьями. Впрочем, один брат набедокурил чуть больше другого. Как следует из приговора, в июле 2021 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице. Его внимание привлек один из домов. Мужчина понял, что хозяина дома нет, и решил этим воспользоваться. Он вручную вынул стекло из рамы окна и проник внутрь. Там сложил в два пакета различные предметы и сбежал. Общая стоимость похищенного им имущества составила 2 120 рублей 50 копеек. Суд квалифицировал эти действия по ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В том же июле 2021 года тот же гражданин в ходе совместного распития спиртного предложил своему брату совершить еще одну кражу из дома потерпевшего. Тот согласился, и братья тут же отправились на дело. Заранее ролей они не распределяли. Внутрь проникли проверенным способом — один из братьев выставил окно. На этот раз из дома они похитили различное имущество стоимостью 11 837 рублей 40 копеек. Впрочем, кража обернулась провалом. Дело в том, что один из братьев был настолько пьян, что заснул прямо в чужом доме. Второй брат не успел его разбудить, так как домой вернулся хозяин.

Бодрствующий домушник испугался и сбежал, бросив добычу, а спящего домушника хозяин застукал на месте преступления. Суд квалифицировал действия каждого из подсудимых в отдельности, но по одной и той же ч.3 ст.158 УК РФ. Им инкриминировали покушение на кражу, так как преступление довести до конца они не смогли. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одному подсудимому суд назначил наказание в виде лишения свободы на три с половиной года, второму – на два с половиной года с последующим ограничением свободы. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии строгого режима. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»