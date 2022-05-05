Возбуждено очередное дело за попытку дать взятку орловскому гаишнику

5.5.2022 | 17:19 Закон и порядок, Новости

Иностранец пытался избежать ответственности за пьяную езду.

В Орловской области снова возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

33-летний гражданин иностранного государства попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения и пытался загладить вину за 16 тысяч рублей. Стражи порядка не поддались искушению, и теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки».

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Напомним, ранее в том же Троснянском районе был осужден водитель, предлагавший 15 тысяч при идентичных обстоятельствах.

А в Кромском районе осудили попавшегося пьяным водителя, который предлагал сотрудникам ГИБДД 80 тысяч. Но результат был тем же – возбуждение уголовного дела.

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ИА «Орелград»

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