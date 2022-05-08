В Орле прошла выставка ретроавтомобилей

Желающие смогли ознакомиться с автомобилями и мотоциклами времен СССР.

В Орле на площади Маршала Жукова развернулась выставка ретроавтомобилей. В качестве экспонатов были представлены автомобили и мотоциклы советского производства.

По сообщению пресс-службы облсовета, выставка стала частью более масштабного мероприятия, организованного Союзом ветеранов спорта Орловщины. Пока жители города осматривали машины, представители законодательной и исполнительной власти области и города, ветераны спорта, студенты, юнармейцы приняли участие в возложении цветов к бюсту Маршала Георгия Константиновича Жукова.

В числе почетных гостей мероприятия были Председатель областного Совета Леонид Музалевский, сенатор Владимир Круглый, Член Правительства – руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина и другие.

«Выставка ретро автомобилей – прекрасная инициатива наших ветеранов спорта. Очень интересно было посмотреть, прикоснуться к частичке нашей истории. Москвичи, Запорожцы, Волги, Победы, различные мотоциклы… Такого рода мероприятия важны, ведь они, в том числе, поднимают дух патриотизма. А кому как не ветеранам спорта знать, что такое патриотизм! Они свой соревновательный опыт, опыт прожитых лет передают школьникам, студентам, рассказывают о важности любви к Родине, о важности здорового образа жизни. И за это им огромное «спасибо»!», — поделился впечатлениями Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»