Пожилой житель Орла отдал мошенникам 260 тысяч рублей

17.5.2022 | 9:30 Закон и порядок, Новости

Аферисты сообщили 83-летнему дедушке о том, что он, якобы, должен получить восемь миллионов.

83-летний житель Заводского района Орла перечислил телефонным мошенникам 260 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Преступники сообщили пенсионеру о том, что ему и его супруге, как бывшим потребителям биологически активных добавок, положена компенсация в размере восьми миллионов рублей. Это обусловлено тем, что они, якобы, признаны вредными для здоровья человека.

Правда, сразу же появились нюансы, которые не насторожили пожилого человека. Сначала у него попросили несколько тысяч рублей за услуги курьера. Потом – 40 тысяч за услуги адвоката. В завершении – 220 тысяч за охрану и транспортировку восьми миллионов. В общей сложности злоумышленники заработали более 264 тысяч рублей.

После того, как пенсионер обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

ИА «Орелград»

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