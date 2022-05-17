Жителя Орловской области оставили под подпиской о невыезде после поножовщины

17.5.2022 | 10:31 Закон и порядок, Новости

Вред здоровью потерпевшего квалифицировали как легкий.

60-летний житель Болховского района оставлен под подпиской о невыезде после того, как нанес ножевые ранения своему знакомому. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Потерпевший был госпитализирован с поверхностными ножевыми ранениями, о чем медицинское учреждение сообщило полиции. Оказалось, что ранения были получены в своем собственном доме. В гостях у потерпевшего был его знакомый. Между мужчинами произошла ссора, переросшая в серьезный конфликт с применением ножа.

«В отношении 60-летнего гражданина подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное с  применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — рассказала пресс-служба полиции.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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