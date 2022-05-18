Житель Заводского района Орла убит клинком японского меча, подозреваемый задержан

Конфликт двух мужчин закончился смертельным ударом катаной в сердце.

Вчера, 17 мая, 35-летний житель Орла был убит клинком японского меча — катаной. Подозреваемый был оперативно задержан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир дома на улице Достоевского. Осмотр не оставил сомнений в том, что смерть носила криминальный характер.

«Благодаря грамотно спланированным и проведённым следственным действиям, а также оперативно-розыскным мероприятиям, установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 52-летний местный житель. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в дневное время 17 мая 2022 года подозреваемый в ходе конфликта в квартире нанес потерпевшему удар клинком японского меча — катаны, в левую область грудной клетки, причинив проникающее ранение грудной клетки с повреждением сердца, отчего наступила его смерть», — рассказали в СК.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Скорее всего, ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИА «Орелград»