Орловская полиция разыскивает потерпевших от действий ООО «Атлас-М» и ИП Губина

Мошенники обещали поставить людям блок-контейнеры, бытовки и садовые домики.

Полиция разыскивает жителей Орловской области, которым был причинен ущерб от деятельности ООО «АТЛАС-М» и ИП Губина В.А.

Представители юрлиц осуществляли хищения средств под предлогом поставки металлических блок-контейнеров, деревянных бытовок и садовых домиков. В результате, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

«Гражданам, которым действиями указанных ООО и ИП причинен ущерб, просьба обратиться в СЧ СУ УМВД России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 15, кабинет №75 или по телефону: 8 (4862) 400-125», — информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»