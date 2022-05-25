Виновник ДТП со сгоревшим автомобилем обжаловал приговор

Вынесенное судом наказание мужчина посчитал несправедливым и слишком суровым.



В Орловской области осужденный за ДТП обжаловал в апелляционной инстанции обвинительный приговор, вынесенный в отношении него Хотынецким районным судом. Судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда предстоит оценить законность и справедливость вердикта. Как следует из приговора, мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом и следствием было установлено, что в конце сентября 2021 года он сел за руль автомобиля Mazda Tribute, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В процессе движения водитель не учел требования дорожного знака «Опасный поворот» и не сбавил скорость. В результате иномарка пересекла полосу встречного движения и вылетела в левый кювет. Автомобиль перевернулся и воспламенился, он сгорел полностью. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия травмы были причинены пассажиру и пассажирке.

Так, пассажир-мужчина получил закрытый оскольчатый перелом бедра, который эксперты оценили как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью. Находившаяся в салоне женщина получила несколько тяжелых переломов. В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на аналогичный срок. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении, если апелляционная инстанция, конечно, не удовлетворит поданную им жалобу.

ИА «Орелград»