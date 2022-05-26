Президент ЛНР рассказал о прибытии орловской дорожно-строительной техники

26.5.2022 | 19:00 Новости, Политика, Строительство

Леонид Пасечник поблагодарил Россию за помощь.

Президент Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о прибытии на территорию страны дорожно-строительной техники из Орловской области. Информация была опубликована в телеграмм-канале главы республики.

«На помощь в восстановлении нашей инфраструктуры откликнулся, как орловский бизнес, так и региональная власть… Россия снова и снова показывает, что своих не бросает. Братское государство не перестает нам оказывать экономическую и другие виды помощи. Спасибо, Россия!», — написал Пасечник.

Ранее стало известно о том, что орловская компания «Строймагистраль» отремонтирует в ЛНР участок дороги протяженностью 80 километров.

ИА «Орелград»

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