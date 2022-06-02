К борьбе с природной угрозой подключили административный ресурс

Мероприятия по борьбе с карантинными растениями стартовали в регионе.



В Орловской области власти на местах приступили к плановой летней борьбе с опасными сорняками. Так, администрация Ливен утвердила «План систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов на территории города в 2022 году». Контроль за его исполнением возложен на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Примечательно, что в реализации плана должны участвовать не только чиновники, но и собственники земельных участков, включая простых граждан. План предусматривает организацию систематических обследований территорий в период до конца ноября, проведение разъяснительной работы с населением и предприятиями всех форм собственности о необходимости принятия мер по ликвидации очагов карантинных объектов.

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям призвало сельхозпроизводителей и граждан не оставаться равнодушными к проблеме распространения опаснейшего аллергена – амброзии полыннолистной. Специалисты серьезно обеспокоены широким распространением опасного сорняка. Амброзия засоряет все полевые культуры, сады, огороды, виноградники, луга, пастбища и даже лесные полосы. Обильно произрастает на необрабатываемых землях, в том числе на пустырях и обочинах автомобильных дорог. Вредоносность этого сорняка исключительно велика как для сельского хозяйства, так и для человека.

«Пыльца амброзии — сильнейший аллерген, она разносится с ветром на десятки километров, — говорят эксперты. — В период цветения амброзии у людей наблюдается массовое аллергическое заболевание – амброзийный поллиноз, вызывая вспышки бронхиальной астмы, вплоть до летальных исходов. Ежегодно возрастает количество людей, заболевших поллинозом, и самое страшное, что 32 процента из них составляют дети. Установлено, что аллергены содержатся также в семенах и листьях амброзии. Они могут вызывать у людей дерматиты».

Таким образом, распространение данного карантинного сорняка создает угрозу эпидемиологическому благополучию человека, а также продовольственной безопасности региона. Впрочем, есть и другие опасные растения, с которыми надо бороться. Так, в Орловском муниципальном округе в рамках целевой программы стартовали работы по уничтожению ареалов произрастания борщевика Сосновского. «Борьба с сорняком ведется сразу по двум направлениям: очаги борщевика обрабатываются гербицидами из числа разрешенных к применению на территории РФ в личных подсобных хозяйствах, а в границах водоохранной зоны водных объектов и вблизи жилых домов уничтожаются механическим способом – скашиваются», — пояснили в администрации округа.

На сегодня гербицидами обработано 12,5 га заросших борщевиком земель. Проведены и мероприятия по так называемой механической обработке борщевика: проведено скашивание очагов произрастания этого растения в деревнях Крутая Гора, Сабурово и Пашково. В округе уточнили: поскольку бюджет муниципальной программы ограничен, при выборе подлежащих обработке участков приоритет имеют общественно значимые территории.

«Борьба с борщевиком Сосновского крайне сложна, а его семена сохраняют всхожесть в течение многих лет, — сообщает администрация Орловского муниципального округа. — По этой причине муниципальная программа рассчитана на значительный срок и будет реализовываться до 2027 года».

Кстати, местными правилами благоустройства запрещается допускать зарастание земельного участка, находящегося в пользовании, аренде, собственности граждан, организаций и учреждений, а также прилегающей территории кустарникам и сорными растениями.

ИА «Орелград»