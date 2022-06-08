Жителя Орловской области будут судить за убийство поленом и другие преступления, совершенные «под мухой»

За две пьянки мужчина стал фигурантом дел по «причинению легкого вреда», «угрозе убийством», «умышленном уничтожении чужого имущества» и «убийстве».

54-летний житель Кромского района предстанет перед судом за целую «россыпь» пьяных преступлений, совершенных 1 и 4 апреля.

По информации пресс-службы Следственного комитета, мужчину обвиняют по преступлениям, предусмотренным статьями «причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством, умышленное уничтожение чужого имущества и убийство».

1 апреля фигурант был в гостях у своего 51-летнего знакомого в деревне Выселки Кромского района. Употребление алкоголя закончилось конфликтом, в результате которого хозяин дома получил удары керамической тарелкой и стеклянным стаканом. Не остановившись на этом, гость избил потерпевшего и угрожал ему убийством, о чем последний не только запомнил, но и рассказал в правоохранительных органах.

В тот же день, не остановившись на «достигнутом», фигурант уголовных дел порезал ножом шины на колесах автомобиля другого местного жителя.

А вот 4 апреля распитие алкогольных напитков уже привело к трагическому финалу. Выпивая у себя дома, в деревне Лысовка Кромского района, теперь уже хозяин дома, избил своего 67-летнего гостя и собутыльника. Нанося по туловищу и голове потерпевшего множественные удары, мужчина снова не смог вовремя остановиться и запустил в голову жертвы деревянное полено.

Это обстоятельство, вероятно, и привело к тому, что 67-летний мужчина скончался на месте. Находясь уже в трезвом состоянии, задержанный полностью признал свою вину, и его судьба теперь решится в суде.

Отметим, что несколько месяцев назад Заводской районный суд Орла рассматривал похожее дело. Тогда судили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сначала угрожал убийством своей знакомой, а после забил до смерти собутыльника деревянным подлокотником от кресла.

Фигуранту упомянутого дела назначили наказание в виде лишения свободы на 11 с половиной лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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ИА «Орелград»