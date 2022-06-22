Опубликовано видеозапись смертельного пожара в Северном районе Орла

Очевидцы сняли погибшего мужчину в горящей комнате.

В социальных сетях опубликовано видео со смертельного пожара в общежитии на улице Металлургов. На нем отчетливо виден погибший мужчина, звавший на помощь, но так и не сумевший выбраться из горящей комнаты.

Ранее «Орелград» сообщал о возгорании на пятом этаже многоквартирного дома, в результате которого один местный житель погиб и шестерых спасли пожарные. Также 25 человек были эвакуированы.

Отметим, что трагедия произошла в здании, признанном аварийным. Ориентировочно его должны снести, а жителей расселить в 2024 — 2029 году.

ИА «Орелград»