В Орле и.о. областного прокурора встретился с жителями, недовольными выбросами асфальтного завода

Продолжается проверка как предприятия, так и должностных лиц, осуществлявших контрольно-надзорные функции.

Сергей Панкратов, исполняющий сейчас обязанности прокурора Орловской области, провел встречу с инициативной группой, представляющей интересы жителей Северного района Орла, которые недовольны атмосферными выбросами предприятия «Орловский асфальт».

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, в ходе встречи Сергей Панкратов ответил на вопросы граждан, дал дополнительные поручения по ходу проведения проверки.

Что касается самой проверки, то прокуратура при участии специалистов Роспотребнадзора и департамента контрольной и надзорной деятельности изучает документы завода о правах на землю и оборудование, а также — документы, регламентирующие технологический процесс изготовления асфальта и иные документы.

«В ходе проверки, проводимой в настоящее время прокуратурой Орловской области, в том числе будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов контроля (надзора), уполномоченных в сфере охраны атмосферного воздуха, земельных правоотношений, вопросов ввода в эксплуатацию промышленных объектов и иных органов, куда ранее обращались граждане с вопросом о нарушении их прав», — сообщили в прокуратуре.

Ранее «Орелград» сообщал, что жители улиц Родзевича-Белевича, Металлургов и Бурова, обеспокоенные качеством воздуха, которое резко ухудшилось в начале этого лета, стали обращаться с жалобами во все инстанции, даже записав обращение к Президенту России Владимиру Путину.

ИА «Орелград»