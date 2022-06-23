Орловская транспортная полиция задержала девушку, носившую в сумочке «соль»

23.6.2022 | 17:25 Закон и порядок, Новости

Почти полграмма синтетического наркотика, по словам задержанной, предназначались для личного потребления.

Сотрудники транспортной полиции Орла задержали 27-летнюю жительницу Орла, в сумке которой была обнаружена доза N-метилэфедрона — так называемой «соли». Об этом сообщили в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.

Задержанная, у которой было изъято 0,41 грамма запрещенного препарата, рассказала на допросе о том, что наркотик был приобретен бесконтактным способом через интернет-мессенджер для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение и хранение наркотического средства». С подозреваемой взяли подписку о невыезде.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования