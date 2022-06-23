Орловская транспортная полиция задержала девушку, носившую в сумочке «соль»

Почти полграмма синтетического наркотика, по словам задержанной, предназначались для личного потребления.

Сотрудники транспортной полиции Орла задержали 27-летнюю жительницу Орла, в сумке которой была обнаружена доза N-метилэфедрона — так называемой «соли». Об этом сообщили в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.

Задержанная, у которой было изъято 0,41 грамма запрещенного препарата, рассказала на допросе о том, что наркотик был приобретен бесконтактным способом через интернет-мессенджер для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение и хранение наркотического средства». С подозреваемой взяли подписку о невыезде.

ИА «Орелград»